Programul de miercuri de la Madrid: Iata cand vor juca Halep, Cirstea si Begu

Marti, 09 Mai 2017, ora 20:45
Foto: Facebook/ Sorana Cirstea

Organizatorii turneului de la Madrid au anuntat programul zilei de miercuri, trei reprezentante ale Romaniei urmand a evolua.

Simona Halep va evolua in optimile de finala ale turneului de simplu cu australianca Samantha Stosur, cap de serie numarul 16.

Meciul va fi al treilea de pe terenul cu numarul 3, urmand a incepe in jurul orei 16:00, ora Romaniei.

Irina Begu va juca si ea in optimile de finala cu invingatoarea duelului dintre Timea Bacsinszky si Kiki Bertens, partida ce va avea loc marti seara. Jocul Irinei va incepe dupa ora 16:00.

In fine, Sorana Cirstea o va intalni in optimile de la Madrid pe japoneza Misaki Doi, partida urmand a incepe in jurul orei 18:00.

Toate meciurile romancelor de la Madrid vor fi transmise in direct pe site-ul Ziare.com.

M.D.

