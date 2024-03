Reactia Elinei Svitolina dupa victoria in fata Simonei Halep de la Toronto

Ucraineanca Elina Svitolina a vorbit despre succesul pe care l-a obtinut in fata Simonei Halep, in meciul din semifinalele turneului de la Toronto.

Svitolina a afirmat ca diferenta s-a facut deoarece a incercat sa respecte cat mai mult planul tactic dinaintea meciului.

"A fost foarte dificil pentru mine din punct de vedere mental deoarece a fost al doilea meci al zilei. Simona returneaza foarte multe mingi si este foarte dificil sa joci impotriva ei.

Am incercat sa fiu foarte concentrata la jocul meu si sa lovesc cat mai mult. Sunt foarte bucuroasa pentru modul in care am jucat in meciul cu Simona", a spus Svitolina dupa meci.

Simona Halep a fost eliminata in semifinalele turneului de la Toronto, dotat cu premii in valoare de 2.8 milioane de dolari.

Sportiva noastra a fost invinsa de ucraineanca Elina Svitolina (5 WTA) cu 6-1, 6-1, la capatul unui meci ce a durat mai putin de o ora.

Pentru prezenta in semifinalele de la Toronto, Simona pleaca acasa cu un cec in valoare de 122.190 de dolari.

Dupa aceasta eliminare, Simona nu a putut sa-si apere titlul castigat anul trecut, la Montreal.

In finala de duminica, Elina Svitolina o va intalni pe daneza Caroline Wozniacki, de la ora 20:00.

C.S.

