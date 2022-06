Reactia Simonei Halep dupa calificarea in finala de la Cincinnati

Simona Halep a vorbit despre calificarea in finala de la Cincinnati, unde o va intalni pe Garbine Muguruza.

Sportiva noastra s-a declarat foarte multumita de evolutia din meciul cu Sloane Stephens si a afirmat ca este intr-o forma excelenta.

"E un sentiment foarte bun sa fiu din nou in finala. Am facut un meci foarte bun si sunt foarte fericita. Am jucat cel mai bun meci al meu. Nu trebuia sa-mi aduceti aminte ca Muguruza m-a invins de doua ori pe hard, poate ca maine va fi ziua mea norocoasa.

Voi munci sa dau totul pentru a castiga. Sunt flamanda sa castig, va fi o provocare mare si o oportunitate la fel de mare. Va fi un meci greu, dar voi da tot ce am mai bun", a spus Simona dupa meci.

Simona Halep s-a calificat in finala turneului de la Cincinnati (SUA) dupa o victorie in fata americancei Sloane Stephens.

Scorul final a fost 6-2, 6-1 in favoarea Simonei, dupa un meci ce a durat aproximativ o ora.

In finala, Simona o va intalni pe iberica Garbine Muguruza, ocupanta locului 6 in clasamentul WTA. Muguruza conduce cu 2-1 in meciurile cu Simona.

Ads

Finala de la Cincinnati este programata duminica, de la ora 21:00 (ora Romaniei) si va fi in direct pe Ziare.com.

Daca va castiga finala de duminica, Simona va urca in premiera pe primul loc in clasamentul WTA. In acest moment se afla la doar 5 puncte in spatele Karolinei Pliskova.

In urma succesului cu Stephens, Simona si-a consolidat un salt pe primul loc in clasamentul WTA Race, ce conteaza pentru calificarea la Turneul Campioanelor.

Pentru calificarea in finala, Simona si-a asigurat un cec in valoare de 260.970 de dolari. Daca va castiga turneul, sportiva noastra va primi 522.450 de dolari.

C.S.

Ads