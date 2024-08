Reactia Simonei Halep dupa tragerea la sorti dificila de la Madrid

Simona Halep a sustinut o conferinta de presa dupa ce si-a aflat adversele din turneul de la Madrid, ce va incepe sambata.

Sportiva noastra a afirmat ca nu se considera favorita turneului, desi a castigat aceasta competitie in 2016 si 2017.

"Nu cred ca sunt principala favorita. Bineinteles ca am sansele mele pentru ca sunt numarul 1 in lume, dar niciodata nu ma gandesc ca sunt favorita unui turneu. O sa intru pe teren si o sa dau tot ce am mai bun.

Am fost in aceasta postura de a-mi apara titlul si anul trecut si nu simt nicio presiune, n-am nicio asteptare. Sunt gata de start si vom vedea ce se va intampla", a spus Simona.

Apoi, Simona a explicat de ce este turneul de la Madrid atat de special pentru ea.

"Am castigat de doua ori aici, e foarte special. Sunt multi romani care vin sa ma sustina si ma simt ca acasa. Este un turneu special pentru mine", a completat Simona.

De asemenea, Simona a vorbit si despre posibilitatea de a deveni prima jucatoare din istorie care castiga de trei ori turneul de la Madrid. "Ar fi grozav sa se intample asta, dar suntem departe deocamdata", a conchis Simona.

Sportiva noastra va lua startul in turneul de la Madrid impotriva Ekaterinei Makarova, ocupanta locului 32 WTA. Meciul va avea loc sambata sau duminica.

C.S.

