Reactia Simonei Halep dupa victoria de la Cincinnati

Simona Halep a comentat succesul pe care l-a obtinut in sferturile de finala ale turneului de la Cincinnati, dotat cu premii in valoare de 2,4 milioane de dolari.

"Sunt foarte fericita ca am reusit sa castig meciul. Sunt petnru prima data in semifinale aici. Am fost putin obosita, a trebuit sa alerg mult, dar am reusit sa joc agresiv si sa lupt ca sa castig meciul", a spus Simona Halep dupa meci.

Simona Halep s-a calificat in semifinalele turneului de la Cincinnati dupa ce a invins-o pe rusoaica Anastasia Pavlyuchenkova (locul 34 WTA), scor 7-6 (3), 6-2.

Venita dupa o perioada epuizanta, Simona Halep a inceput ezitant si si-a intrat cu greu in ritm, parand coplesita din punct de vedere fizic, pentru ca apoi sa arate din nou precum sportiva care ne-a incantat de atatea ori.

In semifinale, Simona Halep o va intalni pe sarboaica Jelena Jankovici, ocupanta locului 25 in clasamentul WTA.

Partida va avea loc duminica dimineata si va fi transmisa in direct de Ziare.com. Ora nu a fost inca stabilita.

