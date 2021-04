Vesti proaste pentru Simona Halep. Turneul de la Roland Garros va fi amanat

French Open era programat initial intre 23 mai si 6 iunie. Noile date de desfasurare vor fi 30 mai-13 iunie, potrivit sursei citate.Amanarea a fost decisa pentru a le putea permite organizatorilor sa primeasca un numar mai mare de spectatori, daca restrictiile sanitare legate de pandemia de coronavirus vor fi relaxate.Editia 2020 a turneului de la Roland Garros a fost amanata din mai pana in septembrie, din cauza pandemiei de coronavirus.AFP a scris, marti, ca ministerul francez al Sporturilor discuta cu organizatorii turneului de la Roland-Garros cu privire la o posibila "amanare de cateva zile" si cu privire la "conditiile de primire a publicului"."Sunt in curs discutii cu organizatorii cu privire la proceduri, in special pentru primirea publicului", a precizat ministerul, pentru AFP, si a adaugat: "O intarziere de cateva zile este in discutie".La sfarsitul lunii martie, Gille Moretton, noul presedinte al Federatiei Franceze de Tenis (FFT), a indicat ca se lucreaza la aproape toate scenariile posibile, singurele exceptate fiind cele extreme, accesul publicului la suta la suta capacitate si anularea cometitiei. Simona Halep este una dintre favoritele turneului de tenis de la Roland Garros.