Simona Halep le-a purtat noroc tenismenilor la Cupa Davis! Încă o victorie pentru România

Marius Copil, locul 274 mondial, a câştigat, sâmbătă, meciul cu Conner Huertal del Pino, numărul 654 mondial, astfel că la întâlnirea de la Cluj-Napoca dintre România şi Peru scorul general a devenit 2-0.

Copil s-a impus cu scorul de 7-5, 6-2, într-o oră şi 14 minute.

La partidă a fost prezentă şi Simona Halep.

"Nu a fost uşor, nu am avut ritm pe teren, nu ştiam la ce să mă aştept. Am fost un pic deconcentrat, dar în setul doi am fost mult mai relaxat. E super, super bine pentru noi, mai ales şi pentru Nicu Frunză, e bun pentru mental. La Cupa Davis el este mereu ok.

Are potenţial de Top 100, trebuie să mai lucreze la serviciu, ne-ar ajuta să avem un număr 2 bun. Sper ca Horia să mai joace şi la următorul meci. Eu cu el, cu Florin Mergea, cu Andrei Mlendea, cu Gabi Trifu mereu vrem să ajungem în primii 16. Nu merită să-şi încheie cariera fără spectatori, fără standing ovation. Sper să umplem un stadion pentru el", a declarat Copil la Digisport.

În primul meci, Nicolae Frunză, locul 626 ATP, l-a învins pe Nicolas Alvarez, numărul 392 mondial, scor 6-2, 6-4, într-o oră şi 16 minute.

La dublu, duminică, perechea Marius Copil/Horia Tecău va evolua cu Sergio Galdos/Arklon Huertas del Pino..

La simplu vor juca duminică Marius Copil cu Nicolas Alvarez şi Nicolae Frunză cu Conner Huertas del Pino.

Întâlnirea contează pentru Grupa Mondială I - Knockout, iar echipa care va câştiga va juca în 2022 în calificările Cupei Davis pentru un loc la turneul final, printre cele mai bune 16 naţionale din lume.

