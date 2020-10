Secrete din viata familiei Simonei Halep. Bunicii sportivei fac cel mai bun cascaval din Dobrogea

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Pana sa ajunga aici, drumul nu a fost deloc usor. Parintii sai au fost cei care au sustinut-o neconditionat.Au facut in asa fel incat sa nu-i lipseasca nimic.Simona Halep se trage dintr-o familie de aromani din Constanta, oameni muncitori din generatie in generatie, care au stiut sa valorice orice oportunitate care s-a ivit.Bunicii tenismenei, cei din partea mamei, sunt cunoscuti in zona Dobrogei ca fiind cei mai buni producatori de cascaval, din aceasta parte a tarii."Parintii mamei Simonei fac cel mai bun cascaval de la noi, cel mai gustos. Stiu sa faca lucrul acesta din tata in fiu. Are un gust minunat, rar intalnit in toata tara. Ti se topeste in gura", au povestit apropiati ai familiei Halep, pentru Ziare.com.Nici bunicii din partea tatalui Simonei Halep nu au dus-o rau. Capul familie Halep a fost seful pe toata zona Constantiei la Intreprinderea de Piei si Cojoace, pe vremea comunismului." Sunt o familie numeroasa, oameni care au muncit din greu pentru a realiza ceva in viata. Si Stere Halep (n.r. tatal Simonei) a avut avere de la parinti, au muncit cu totii", a povestit o persoana din apropierea tenismenei.CITESTE SI: https://ziare.com/fotbal/stiri-fotbal/starul-lui-arsenal-david-luiz-a-incercat-s-o-cucereasca-pe-cantareara-ruby-1636279 Simona Halep nu si-a uitat deloc rudele apropiate. Ajunsa in top, romanca le-a daruit cate o masina neamurilor sale.In plus, tenismena este alaturi de varul sau, Dimciu Halep, care joaca fotbal si a ajuns in aceasta vara la FCSB . Simona Halep i-a cumparat o casa, drept cadou.Romanca va incheia anul 2020 pe locul doi in lume, dupa ce a fost eliminata in optimi, la Roland Garros CITESTE SI: Un jucator din Liga 1 s-a retras din fotbal, la doar 24 de ani. "Cariera mea de jucator e gata, a fost scurta, dar frumoasa"