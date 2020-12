Simona Halep, despre perioada cand a fost infectata cu noul coronavirus: Mi-a fost teama ca s-ar putea intampla ceva

Ea a petrecut Craciunul in familie, alaturi de parintii sai si iubitul sau, Toni Iuruc."Mi-a fost teama de cand a aparut acest virus, din martie.M-am protejat. Nu am iesit in oras, in multime. Nici la Constanta nu prea am fost in aceasta perioada.Si totusi l-am luat.Mi-a fost teama.Mi-a fost teama ca s-ar putea intampla ceva. Am tot asteptat, dar spre norocul meu nu am avut simptome mari.Nu stiam ce o sa fie, cum o sa fie.Ma bucur ca nu am avut simpotome mari", a spus Simona Halep la digisport.Simona Halep va pleca in Australia in ianuarie, pentru a participa la Australian Open , turneu care se va desfasura in februarie.CITESTE SI: