Sacrificii enorme pentru Simona Halep. "Cand alte colege ieseau in cluburi, pe ea o interesa doar tenisul. Era mereu la antrenamente"

"De la 17 ani s-a mutat in Bucuresti. Era mereu la antrenamente. Patru ani a stat la hotel si numai tenis, tenis, antrenamente stia. Cand alte colege de-ale ei ieseau in cluburi, pe ea o interesa doar tenisul. A facut multe sacrificii. Nu a avut bani.La 17 ani lovea mai bine ca barbatii. Are multe calitati. Mi-a spus ca daca prinde incredere in ea, nu poate s-o invinga nimeni", a spus Firicel Toma la Digisport.Halep poate sa fie pe primul loc in lume, daca va castiga si turneul de la Roland Garros Citeste si: Simona Halep a castigat turneul de la Roma si i-a lansat o provocare Karolinei Pliskova: "Sa ne vedem in finala de la Roland Garros"