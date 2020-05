Simona Halep a explicat motivul pentru care refuza sa ofere interviuri la emisiunile TV

Ziare.

Romanca de 28 de ani de pe locul 2 WTA a fost intrebata si de ce ezita foarte mult sa dea interviuri la televizor."Am ajuns la 26-27 de ani si aveam niste lipsuri, trebuie sa o recunosc. Am fost un fel de persoana izolata din cauza carierei pe care mi-am ales-o. M-am izolat de tot ce imi putea afecta cariera de sportiv profesionist: interviuri, emisiuni TV etc. Si nu m-am dus in ideea ca stiam ca m-ar fi putut influenta, mi-ar fi dat niste aripi si as fi inceput sa cred cine stie ce lucruri despre mine, desi eram abia la inceput.Castigam un turneu mare, ma duceam la trei emisiuni si toata lumea ma lauda, ce castigam de aici? Mi-am setat chestia asta si, fiind foarte disciplinata, am putut sa o respect", a fost reactia Simonei intr-un interviu realizat pentru un podcast live la BT Talks.Romanca este pe locul 2 WTA in acest moment, iar in acest sezon a prins o semifinala la Australian Open , iar imediat dupa a cucerit trofeul la Dubai, dupa o finala cu Elena Rybakina.D.A.