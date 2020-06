Simona Halep a facut o scurta escapada la malul marii, pentru prima data dupa perioada de izolare. Cand poate reveni in competitii oficiale

Ziare.

Romanca noastra de pe locul 2 WTA , dubla campioana de Grand Slam in palmares, a petrecut in Bucuresti perioada in care a fost recomandata izolarea si a fost instituita starea de urgenta, insa acum s-a grabit sa faca o vizita acasa, la Constanta.Campioana de la Roland Garros si Wimbledon s-a dus la mare si a postat cateva poze de la Constanta, pe pagina sa de socializare, Instagram, fiind alaturi de cativa prieteni.Simona a reinceput pregatirea pe un teren de tenis inca de acum 3 saptamani, dupa 15 mai, avand in vedere ca in timpul starii de urgenta a fost monitorizata de antrenorul sau Darren Cahill Se presupune ca primul turneu de tenis din categoria WTA va fi abia in luna august, pe zgura de la Karlsruher, insa numai daca conditiile de securitate sanitara o vor permite.Citeste si:D.A.