FOTO Simona Halep, petrecere de Craciun cu viitorul sot. El este mai mare ca ea cu 12 ani

Tenismena a profitat de pauza cauzata de pandemia de coronavirus si a ramas in Romania pe perioada Sarbatorilor de iarna.Romanca i-a avut aproape pe parintii sai, dar si pe iubitul sau, Toni Iuruc, iubitul sau de 41 de ani, cu 12 ani mai mare ca ea.Conform apropiatilor celor doi, ei au de gand sa se casatoreasca cat de curand.Sursa foto: Instagram /simonahalepSimona Halep va pleca la mijlocul lui ianuarie in Australia, unde va participa la turneul de tenis Australian Open , care anul acesta va fi in luna februarie.Imediat ce va sosi in tara cangurilor, romanca va intra in carantina 14 zile, din cauza coronavirusului."O restrictie cand o ai, e greu de acceptat si de suportat. Pentru ca stii ca nu ai voie sa iesi, trebuie sa stai in camera. Nu e usor. Nu a fost usor nici la turneele de anul acesta.Camera ti se pare mai mica, parca n-ai aer. Iti doresti tot timpul sa aerisesti camera cu aer proaspat, nu doar cu aer conditionat. Sunt conditii grele, dar nu trebuie sa ne plangem, avem hotel de 4-5 stele", spunea Simona Halep desre restrictiile in tenis.Sursa foto: Instagram /simonahalep