Simona Halep a ajuns la turneul din Austria cu trenul! Imagini senzaționale de la sosire VIDEO

Tenismena Simona Halep (30 de ani, 22 WTA) va participa săptămâna viitoare la ultimul său turneu al anului, la Linz (Austria), acolo unde va fi cap de serie numărul 2.

Românca a avut parte de o deplasare specială în localitatea austriacă, ea ajungând la Linz cu trenul, pornind de la Viena.

Gazdele au întâmpinat-o pe jucătoarea noastră cu o căldură deosebită, aceasta fiind prima participare a Simonei Halep la Linz după 2012.

La Linz, Simona Halep e calificată direct în turul secund (optimi), ea urmând să evolueze cu învingătoarea disputei Aliaksandra Sasnovich (Belarus) - Fiona Ferro (Franța).

