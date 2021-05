Simona Halep incepe aventura la turneul de la Roma. Romanca va juca cu Angelique Kerber in turul doi LIVE 19:00

Romanca va intra direct in turul doi datorita faptului ca a castigat turneul italian anul trecut, disputat in luna septembrie.Va fi a 14 intalnire intre Halep si Kerber, romanca conducand cu 7-6 in meciurile directe.Editia din 2021 a turneului de la Roma va fi mult saraca ca cele din anii trecut.De exemplu, premiile in turneul feminin ajung la 1.557.613 euro, cu 7% mai putin ca la editia din 2020.Invingatoarea din acest an a turneului feminin de la Roma va primi 178.630 euro.