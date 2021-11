Simona Halep a aruncat ”bomba” la Linz! Duelul românesc din semifinale nu mai are loc. Care e motivul

Simona Halep (30 de ani, 22 WTA), cap de serie numărul 2 la turneul de la Linz, i-a anunțat pe organizatorii din Austria că nu va putea evolua în semifinala cu conaționala Jaqueline Cristian (23 de ani, 100 WTA).

Simona Halep a postat un mesaj pe rețelele de socializare, lăsând de înțeles că se confruntă cu o problemă medicală.

“Din nefericire nu pot juca în semifinale, după ce m-am accidentat la genunchi la meciul de ieri. Aş face orice ca să pot juca, dar este inflamat şi dureros”, a precizat Halep.

Unfortunately I am not able to play in my semifinal after injuring my knee in my match yesterday. I would do anything to be able to play, but it is swollen and painful and playing will only make it worse. I want to say a huge thank you to the tournament and fans here @WTALinz https://t.co/ZBeatUChbt