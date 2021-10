Simona Halep, cale liberă spre semifinale la Moscova. Ce s-a întâmplat cu adversara din sferturi. Ora de start a meciului de vineri

Simona Halep, locul 19 WTA şi cap de serie numărul 8, s-a calificat, joi, în sferturile de finală ale Kremlin Cup, după ce a învins-o, cu scorul de 6-1 7-6 (4) pe rusoaica Veronika Kudermetova, locul 32 WTA.

Simona Halep va evolua, vineri după-amiază, cu Maria Sakkari din Grecia, locul 7 WTA şi cap de serie numărul 3, în sferturi.

Meciul Halep - Sakkari e al patrulea de pe arena centrală la Moscova și va începe în jurul orei 16.30, după un meci de pe tabloul masculin, care va debuta nu înainte de 14.30.

Adversara Simonei Halep, Maria Sakkari, a primit o veste excelentă înaintea acestui meci, ea calificându-se matematic pentru Turneul Campioanelor, lucru care o poate ajuta pe româncă în drumul spre semifinale la Moscova.

CLINCHED 🇬🇷@mariasakkari is the first Greek woman to qualify for the year-end championships and takes spot No.5️⃣ in this year's @WTAFinals 🙌@Porsche | #RaceToTheWTAFinals pic.twitter.com/Cc0Ty2gQa6