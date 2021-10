Simona Halep, la mâna soțului! Ce lucru i-a interzis Toni Iuruc tenismenei

Simona Halep a declarat după finala Transylvania Open, pierdută în faţa sportivei Anett Kontaveit din Estonia, că soţul ei, Toni Iuruc, i-a făcut o cameră a trofeelor, în care va aşeza şi cupa primită după finala jucată la Cluj-Napoca.

"A jucat mai bine şi, cu siguranţă, a jucat puternic. Poate şi eu aş fi putut să joc mai bine, dar dacă nu am jucat (n.r. - mult anul acesta), asta a fost limita astăzi şi o să încerc să mă bucur de faptul că am fost în finală. (n.r. - despre penultimul ghem, unul foarte lung, câştigat de ea) Mă gândeam că se poate, nu am cedat mental în niciun moment, m-am luptat că nu se ştie niciodată, orice ghem este important şi am crezut că pot să mai leg ceva timp pe teren. Dar a servit extraordinar de bine şi cu mingi noi... Când am auzit că se schimbă mingile am fost un pic tristă, pentru că ştiam că vor urma nişte servicii puternice, dar consider că am făcut tot ce am putut astăzi, asta a fost limita.

Am încercat, nu pot să spun că nu am încercat, dar nu mi-a reuşit. Sunt supărată, bineînţeles, pentru orice înfrângere sunt supărată, dar nu atât de supărată încât să uit ceea ce am făcut săptămâna aceasta, pentru că a fost o săptămână extraordinară şi o să iau numai lucrurile pozitive. (n.r. - despre camera trofeelor ei) Este gata camera şi soţul meu s-a ocupat foarte, foarte bine de ea, este deosebită, o să încerc să postez nişte poze, dacă îmi dă voie.

Are locul lui (n.r. - trofeul de la Cluj-Napoca), orice trofeu are locul lui şi mă bucur că am fost totuşi capabilă să ajung în finală, pentru că, aşa cum cu toţii ştim, a fost un an greu şi tenisul pe care l-am arătat săptămâna aceasta îmi dă încredere că, dacă muncesc în continuare, o să fiu şi la un nivel şi mai ridicat. (n.r. - dacă va participa la turneul de la Linz) În momentul ăsta, da, vreau să văd cum sunt cu spatele, pentru că m-am chinuit câteva zile, ultimele zile de când mi s-a întâmplat blocajul, dar în primul rând vreau să mă odihnesc două zile şi după aceea voi fi în stare să iau o decizie.

Plec cu multă încredere de aici, pentru că am jucat un tenis extraordinar din punctul meu de vedere, am progresat la anumite chestii pe care le-am vorbit împreună cu antrenorii, atmosfera este deosebită, oamenii sunt prietenoşi cu mine, condiţiile extraordinare şi ce pot să cer mai mult? Doar să mă întorc la anul şi să fiu sănătoasă şi să pot juca din nou. (n.r. - despre perioada de pregătire din pauza competiţională) Antrenamente, acasă.

Vreau să stau în România, vreau să mă antrenez, nu am nimic special, doar antrenamente şi pregătire fizică, vreau să fiu cât se poate de fit atunci când voi începe anul viitor. În următoarele două luni vreau să mă antrenez foarte bine şi sper să fie totul în regulă şi în ianuarie să fiu aptă sută la sută să pot să încep să joc turneu după turneu, pentru că anul acesta nu am jucat prea multe", a declarat Halep, la conferinţa de presă.

Simona Halep, locul 18 WTA şi cap de serie numărul 1, a fost învinsă, duminică, în finala Transylvania Open, cu scorul de 6-2, 6-3, de Anett Kontaveit din Estonia, locul 14 WTA şi cap de serie numărul 2. Aceasta a fost prima înfrângere pentru Halep în patru meciuri jucate împotriva sportivei estone.

După acest turneu, Halep va ieşi din Top 20 WTA pentru prima dată din 18 august 2013. Ea este pe locul 22 WTA, în clasamentul live, iar Kontaveit pe 11, cel mai bun din carieră.

Ads