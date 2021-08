Simona Halep, despre finalul carierei în tenis: ”Când voi avea copii, nu mă voi întoarce”. Ce obiectiv are românca la Montreal

”Da, sunt puţin îngrijorată de această accidentare, deoarece a fost foarte profundă şi este foarte periculos să recidiveze repede dacă ceva nu merge bine în joc. Dar mă simt complet recuperată. Sunt încrezătoare că mă voi simţi bine, dar trebuie să joc mai întâi un meci înainte să pot spune mai multe.(n.r. - despre un posibil duel cu Bianca Andreescu , în sferturi) În primul rând, trebuie să pot juca primul meci. Este foarte greu să am vreo aşteptare cu privire la acest turneu. Vreau doar să rămân sănătoasă, ca să pot face tot posibilul pe teren şi să câştig primul joc. Apoi, dacă se întâmplă asta, mă voi gândi la următorul meci. Sunt aici pentru a vedea cum va rezista corpul meu şi la ce nivel pot juca după această pauză", a spus Halep, potrivit lapresse.ca.Ea nu se vede jucând până la 40 de ani, ca Serena Williams şi Roger Federer "Nu, îmi este imposibil să joc încă zece ani, asta e sigur. Dar da, este inspirator faptul că ei încă mai pot juca la acel nivel la această vârstă. Mă simt tânără în comparaţie cu ei, dar bătrână lângă toate aceste adolescente care vin la 17, 18 ani şi care pulverizează mingea. Va fi prea mult să călătoresc în fiecare săptămână încă zece ani. Şi, de asemenea, vreau copii. Şi când îi voi avea, nu mă voi întoarce. Dar nu se ştie niciodată!", a precizat sportiva română.Uşor stânjenită, Halep le-a mărturisit canadienilor că nu vorbeşte limba franceză, deşi România face parte dintre cele 54 de state ale Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei."Dar cred că la voi se învaţă la şcoală, e adevărat?”, i s-a atras atenţa Simonei Halep."Da... dar nu sunt bună la asta. Nu pot spune nimic în franceză! În afară de ”merci beaucoup” (mulţumesc foarte mult)", a răspuns ea Simona Halep va evolua pentru prima dată după trei luni şi după accidentarea suferită la glezna stângă, la 12 mai, la Roma. Românca le-a vorbit canadienilor înaintea turneului de la Montreal despre starea ei fizică, dar şi despre planurile de viitor.Da, sunt puţin îngrijorată de această accidentare, deoarece a fost foarte profundă şi este foarte periculos să recidiveze repede dacă ceva nu merge bine în joc. Dar mă simt complet recuperată.Sunt încrezătoare că mă voi simţi bine, dar trebuie să joc mai întâi un meci înainte să pot spune mai multe. (n.r. - despre un posibil duel cu Bianca Andreescu, în sferturi) În primul rând, trebuie să pot juca primul meci. Este foarte greu să am vreo aşteptare cu privire la acest turneu. Vreau doar să rămân sănătoasă, ca să pot face tot posibilul pe teren şi să câştig primul joc. Apoi, dacă se întâmplă asta, mă voi gândi la următorul meci. Sunt aici pentru a vedea cum va rezista corpul meu şi la ce nivel pot juca după această pauză", a spus Halep, potrivit lapresse.ca.Ea nu se vede jucând până la 40 de ani, ca Serena Williams şi Roger Federer."Nu, îmi este imposibil să joc încă zece ani, asta e sigur. Dar da, este inspirator faptul că ei încă mai pot juca la acel nivel la această vârstă. Mă simt tânără în comparaţie cu ei, dar bătrână lângă toate aceste adolescente care vin la 17, 18 ani şi care pulverizează mingea. Va fi prea mult să călătoresc în fiecare săptămână încă zece ani. Şi, de asemenea, vreau copii. Şi când îi voi avea, nu mă voi întoarce. Dar nu se ştie niciodată!", a precizat sportiva română.Uşor stânjenită, Halep le-a mărturisit canadienilor că nu vorbeşte limba franceză, deşi România face parte dintre cele 54 de state ale Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei."Dar cred că la voi se învaţă la şcoală, e adevărat?, i s-a atras atenţa Simonei Halep."Da... dar nu sunt bună la asta. Nu pot spune nimic în franceză! În afară de „merci beaucoup” (mulţumesc foarte mult)", a răspuns eaSimona Halep, cap de serie 6, va juca direct în turul al doilea la turneul de categorie WTA 1000 de la Montreal, cu învingătoarea confruntării Danielle Collins (SUA) – Jil Teichmann (Elveţia).Simona Halep a câştigat Rogers Cup în 2016 şi 2018 şi a fost finalistă în 2015. Din acest an, competiţia canadiană se numeşte National Bank Open." target="_blank">Simona Halep, cap de serie 6, va juca direct în turul al doilea la turneul de categorie WTA 1000 de la Montreal, cu învingătoarea confruntării Danielle Collins (SUA) – Jil Teichmann (Elveţia).Simona Halep a câştigat Rogers Cup în 2016 şi 2018 şi a fost finalistă în 2015. Din acest an, competiţia canadiană se numeşte National Bank Open.