Simona Halep, ceruta in casatorie de iubitul ei mai mare cu 13 ani! Sportiva a primit si inelul de logodna FOTO EXCLUSIV

Tenismena a fost ceruta in casatorie de iubitul sau, Toni Iuruc.Simona a acceptat pe loc si a primit si un inel de logodna de la viitorul sot. Simona Halep . Foto: Ziare.com Simona Halep si Toni Iuruc au inceput in urma cu cativa ani o poveste de dragoste. Lucrurile au inaintat si cei doi urmeaza sa faca nunta in curand.Chiar daca parintii sportivei nu prea au fost de acord la inceput cu aceasta relatie, pana la urma au acceptat si acum sunt fericiti pentru fiica lor.Toni Iuruc este un om de afaceri machedon, cu 13 ani mai mare ca Simona Halep, si este divortat.Conform surselor Ziare.com, el are mai multe business-uri in domeniul imobiliar.