”Eu aș fi înghețat clasamentul în locul ei”. Ce spune șeful interimar al federației de tenis despre Simona Halep

"Simonei îi va fi foarte greu să revină după o pauză atât de lungă. Dacă aş fi fost în situaţia ei, eu aş fi îngheţat clasamentul, m-aş fi tratat foarte bine şi aş fi revenit în circuit în luna ianuarie, atunci când când toate jucătoarele ar fi revenit după pauza de o lună din iarnă.Pentru că în ianuarie toţi o iau oarecum de la acelaşi nivel. Dar este opţiunea ei, vrea să joace. Aşa cum a riscat şi a încercat să joace la Wimbledon şi s-a reaccidentat. Acum îi va fi extrem de greu să reintre în focul disputelor cu jucătoare care în ultima perioadă au jucat.Simona a început bine meciul de azi (n.r. - cu americanca Danielle Collins, din turul secund al turneului WTA de la Montreal ), dar, din păcate, lipsa meciurilor şi a pregătirii constante s-a văzut pe final şi nu a rezistat", a afirmat Cosac."Eu cred că la Simona există acest risc al recidivei, dar mai cred că mental are o problemă şi va avea o reţinere la piciorul acela. Până îi va trece se vor scurge câteva luni bune", a adăugat Cosac.Prezentă la conferinţa de presă, Alina Tecşor, antrenoarea echipei României în Billie Jean King Cup, a menţionat că Simona Halep trebuie să considere primele meciuri oficiale de după accidentare drept "perioadă de pregătire"."Simona cred că trece printr-o perioadă foarte dificilă, dar cred că îşi doreşte foarte mult să joace. Cred că mental este destul de puternică pentru a considera toată această perioadă cu meciuri drept una de pregătire şi să nu ia în tragic, aşa cum face foarte multă lume, orice înfrângere.Eu cred că în viaţa unui sportiv meciurile, chiar dacă sunt oficiale, pot fi considerate şi de pregătire. Dacă se antrenează şi joacă în continuare în următoarea perioadă va putea să intre din nou în top. Simona are această putere fizică şi mentală să revină acolo unde îi este locul. Atunci când ai fost accidentat atât de mult timp sigur că există o reţinere. Trebuie să înveţi să îţi cunoşti corpul atât de bine încât să poţi să spui ”Stop” şi să accepţi această accidentare. Eu cred că dacă ea va fi sănătoasă, atunci va avea o perioadă bună. Să sperăm că va juca cât mai multe meciuri, chiar şi la US Open ", a precizat Tecşor.Preşedintele interimar al Federaţiei Române de Tenis, George Cosac, şi antrenoarea Alina Tecşor au participat, joi, la o conferinţă de presă organizată cu ocazia turneului ITF Vitality Open Tour de la Curtea de Argeş.Halep, dublă campioană la Montreal (2016, 2018), a disputat cu această ocazie primul său meci după accidentarea la gamba stângă pe care a suferit-o în urmă cu trei luni, în timpul turneului de la Roma şi care a împiedicat-o să-şi apere titlul la Wimbledon şi să participe la Jocurile Olimpice de la Tokyo.Cap de serie numărul 6 la turneul de la Montreal, Halep a părăsit săptămâna aceasta Top 10 WTA pentru prima oară din 2017 şi ocupă acum poziţia a 13-a în ierarhia mondială.