Simona Halep, de neoprit: O noua finala pentru sportiva noastra!

Simona Halep s-a calificat vineri in finala turneului de la 's-Hertogenbosch (Olanda).

In semifinale, tenismena noastra a invins-o in doua seturi, scor 6-3, 6-2, pe jucatoarea spaniola Carla Suarez.

Pentru calificarea in finala, Simona si-a asigurat un cec in valoare de 16.129 de euro si 200 de puncte in clasamentul WTA.

Simona o va intalni in finala pe castigatoarea celei de-a doua semifinale, in care se intalnesc belgianca Kirsten Flipkens si spaniola Garbine Muguruza.

Saptamana trecuta, Simona a castigat primul trofeu din cariera, la Nurnberg.

I.G.