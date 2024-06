Simona Halep, desemnata cea mai buna jucatoare de tenis din Romania in 2017

Simona Halep, numarul 1 in clasamentul mondial, a fost desemnata, sambata seara, cea mai buna jucatoare de tenis din Romania in 2017 in cadrul galei anuale organizate de Federatia Romana de Tenis.

Desi nu a putut fi prezent la eveniment, Horia Tecau, castigatorul turneului US Open la dublu, a fost premiat pentru cea mai buna performanta masculina la dublu in 2017.

Lista completa a premiilor speciale acordate in cadrul Galei Tenisului Romanesc este urmatoarea:

Cea mai buna jucatoare din Romania - Simona Halep

Cea mai buna performanta masculina la dublu in 2017 - Horia Tecau

Cea mai buna performanta feminina la dublu in 2017 - Monica Niculescu

Cea mai buna ascensiune feminina la simplu in anul 2017 - Mihaela Buzarnescu

Cea mai buna ascensiune masculina la simplu in anul 2017 - Marius Copil

Cel mai bun junior desemnat de Tenis Europe in anul 2017 - Nini Dica

Cea mai buna performanta la FOTE in 2017 - Nicholas Ionel

Premiu pentru castigatoarea turneului romanesc WTA BRD Bucharest Open la simplu si dublu - Irina Begu

Premiu pentru debutul in Cupa Davis - Vasile Antonescu, Dragos Dima, Nicolae Frunza si Bogdan Borza

Premiu pentru contributia adusa tenisului romanesc - Ilie Nastase si Ion Tiriac.