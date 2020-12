Simona Halep, despre restrictiile din cauza COVID - 19: E greu de acceptat si de suportat. Camera ti se pare mai mica, n-ai aer

Romanca a povestit ca face fata cu greu masurilor impuse de organizatorii turneelor de tenis."O restrictie cand o ai, e greu de acceptat si de suportat. Pentru ca stii ca nu ai voie sa iesi, trebuie sa stai in camera. Nu e usor. Nu a fost usor nici la turneele de anul acesta.Camera ti se pare mai mica, parca n-ai aer. Iti doresti tot timpul sa aerisesti camera cu aer proaspat, nu doar cu aer conditionat. Sunt conditii grele, dar nu trebuie sa ne plangem, avem hotel de 4-5 stele", a spus tenismena pentru digisport. Simona Halep va participa la la Australian Open , turneu care in acest an se va disputa in februarie.Romanca va ajunge in Australia la mijlocul lunii ianuarie si va fi nevoita sa stea in carantina 14 zile.CITESTE SI: