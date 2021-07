Simona Halep, despre cazul sportivelor Simone Bailes si Naomi Osaka de la Jocurile Olimpice: "Este o mare problemă, eu am simțit-o ani de zile"

Românca a dezvăluit că și ea a avut aceasta problemă în anii trecuți.Americanca Simone Bailes nu a mai concurat la probele de la Jocurile Olimpice, dând vinape pregătirea mentală insuficienta. Novak Djokovic a taxat-o pentru acest lucru: "Presiunea este un privilegiu. Fără presiune nu există sport profesionist. Dacă vrei să fii în vârful sportului, trebuie să începi să înveţi cum să faci faţă presiunii." Simona Halep le-a luat apărarea însă.""Este o mare problemă, eu am simţit-o ani de zile. În 2014, am simtiţ-o cel mai mult, pentru că eram la început, nu ştiam cum să gestionez toate turneele, succesul pe care-l aveam. Este o încărcătură emoţională săptămână de săptămână ca să fii în top şi sunt de acord cu ele că poate unii sportivi nu reuşesc să gestioneze aceasta presiune.Presiunea este epuizantă la un moment dat, simţi că nu mai ai putere să duci, să te antrenezi, trebuie să rezişti un meci întreg, turneu după turneu. Performanţa este foarte grea, din punctul meu de vedere, dar dacă ai dorinţă şi dacă accepţi tot ce ţi se întâmplă, chiar şi eşecul, consider că de la turneu la turneu, eşti mult mai puternic.Eu am lucrat pe această parte şi nu pot să spun că am avut momente atât de depresive sau atât de grele să le pot gestiona, dar am trecut şi eu prin multe stări emoţionale negative. Pe parcursul anilor am înţeles că trebuie să lupt cu ele şi să accept ceea ce îmi vine şi de aceea am devenit mai puternică şi mental pe teren şi în afara terenului”, a spus Simona Halep pentru as.ro