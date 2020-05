Simona Halep, despre perioada de izolare: Eu am fost in carantina 6 ani

Ziare.

"Am invatat enorm din izolarea de doua luni. Mi-am dat seama ca in ultimii 6 ani eu am fost efectiv in carantina totala. Mi-am dat seama ca trebuie sa schimb cate ceva in viata mea, ca sa ma dezvolt si pe partea emotionala si personala. Faptul ca am stat in carantina 6 ani m-a ajutat sa ajung numarul 1 mondial. Dar acum, ca sa fiu fericita in viata si fara tenis, incerc incet-incet sa mai simt si altceva, sa mai vad si altceva. Dar felul meu de a fi imi spune la 10 seara sa fiu acasa pentru ca a doua zi dimineata am antrenament. Nu pot sa ma desprind total, dar am progresat un pic. Si sunt mandra", a spus Halep in interviul acordat site-ului unuia dintre sponsorii sai principali.Ea a mentionat ca ii va fi greu o data cu reluarea turneelor, la fel ca oricarui sportiv, si ca absenta meciurilor oficiale se va simti. "Va fi foarte greu acum pentru orice sportiv. Cea mai lunga pauza a mea inainte a fost de 3-4 saptamani si mi-a fost foarte greu (n.r. - cand a revenit in competitie). Pierzi ritmul, pierzi concentrarea... apoi fizic, daca nu faci nimic o saptamana ti-ai pierdut jumatate de an. Acum nu stiu ce au facut ceilalti in perioada asta, poate unii au alergat, poate au facut forta, nu stiu, nu pot sa imi dau cu parerea. Dar eu simt pe pielea mea ca o sa imi fie putin greu. Conteaza enorm ca nu am avut meciuri oficiale. Poti sa te antrenezi 1 an, cate 5 ore pe zi, daca nu joci un meci oficial, atunci cand intri pe teren esti out... adica nu esti deloc in meci. E foarte mare diferenta", a explicat Halep.Jucatoarea romana a recunoscut insa ca s-a bucurat lunile petrecute acasa."Pentru mine perioada asta a fost ideala pentru ca am simtit cum e sa traiesti acasa trei luni fara sa pleci nicaieri. Fara avioane, fara hoteluri, fara nimic-nimic. Mi-am facut exercitiile acasa, am mai tras si chiulul pentru ca mi-am permis... stiind ca nu vom juca pana in august si am zis ca e timp. Am norocul sa stau in padure si de la zi la zi inverzeau copacii. Si acum am realizat ca niciodata nu am stat acasa sa vad cum se face primavara, sa vad armonia asta frumoasa. Am vazut pentru prima oara cum se desfasoara natura... e incredibil. Acum imi dau seama ca au fost niste ani, nu grei, dar intr-o viteza permanenta. Am fost pe viteza si tot timpul blocam tot. Aveam un singur obiectiv, tenisul si nimic altceva. Sunt dura cu mine, sunt cel mai mare critic al meu si asta m-a ajutat. Dar atunci cand ceri de la tine mai mult si mai mult, limita se duce... limita noastra nu e o limita fixa, poti sa o faci mai elastica. In 2017 cand am pierdut a doua finala de Grand Slam, vorbesc de ea pentru ca m-a marcat, puteam sa zic ca asta e limita mea... dar eu tot timpul mi-am impins limita si usor-usor am castigat", a afirmat jucatoarea.Simona Halep (29 ani) a cucerit 20 de titluri in cariera sa, printre care Roland Garros (2018) si Wimbledon (2019), si a petrecut 64 de saptamani pe primul loc in clasamentul mondial. In prezent, jucatoarea romana se afla pe locul al doilea in ierarhia WTA , inghetata dupa suspendarea turneelor in luna martie.