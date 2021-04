Cand se va retrage Simona Halep din tenis

Fost numar 1 mondial si castigatoare a turneelor de Grand Slam de la Roland Garros si Wimbledon , romanca are de gand sa mai joace cativa ani tenis.Pandemia de coronavirus i-a schimbat planurile."Obiectivul meu este sa mai joc 3-4 ani. Inainte de pandemie, spuneam ca mai joc un an, dar acum imi prelungesc cariera, pentru ca am stat prea mult acasa si am putut sa simt cum e viata normala. E destul de plictisitoare, am nevoie de adrenalina.O sa mai joc cativa ani si obiectivul este sa dau tot ce am mai bun. Evident, Grand Slam-urile sunt pe primul plan. Voi lupta pentru ele, dar fara presiune", a spus Simona Halep , intr-un interviu pe care i l-a acordt legendarei Chris Evert, conform digisport. Cu peste 30 de milioane de euro castigati din tenis, sportiva din Constanta incepe turneele de tenis pe zgura. Primul, in Germania, la Stuttgart.