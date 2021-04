Simona Halep nu poatea sa stea fara iubitul ei, mai mare cu 12 ani. "Vine si prietenul meu la Madrid. Ma simt rasfatata"

Romanca asteapta cu nerabdare turneul de la Madrid,care este organizat de Ion Tiriac In Spania, Simona Halep il va avea alaturi si pe iubitul sau, Toni Iuruc, care este mai mare cu 12 ani ca ea."O sa invat din meciul cu Sabalenka si o sa joc mai bine in urmatorul meci. Nu revin in tara, merg direct la Madrid. Incepe miercuri sau joi turneul.Trebuie sa merg cu trei zile inainte, asa este regula de bula. Este un turneu special, pentru ca este al domnului Tiriac si mereu ma simt extraodinar de bine acolo. Imi plac conditiile de acolo, sunt rasfatata la Madrid. O sa am oameni dragi langa mine, vine si prietenul meu (n.r Toni Iuruc). O sa fie un turneu frumos indiferent de rezultat, asa ca o sa ma bucur din plin", a spus Simona Halep pentru digisport Sportiva din Constanta a castigat 26 000 de euro si 135 de puncte in clasamentul WTA dupa semifinala atinsa la Stuttgart.