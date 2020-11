Simona Halep, dezvaluiri emotionante: Tenisul mi-a schimbat viata. Cel mai important lucru este munca grea. Nu mi-a fost frica de esec

Sportiva din Constanta si-a amintit de momentul carierei sale."In 2014, tenisul mi-a schimbat viata. Am jucat prima mea finala de Grand Slam la Roland Garros . Nimeni nu mai reusise asta din 1978, in Romania.Emotiile au explodat si toata lumea avea mari sperante pentru viitorul meu. Lumea a inceput sa creada ca pot castiga un Grand Slam.Am devenit extrem de populara peste noapte. Lumea ma recunostea pe strazi si oamenii imi cereau autograf", a povestit Simona Halep, intr-un interviu acordat pentru behindtheracquet.com.Romanca a muncit din greu ca sa ajunga in primele tenismene din lume. Nu a cedat niciodata, ba din contra, a avut mereu o motivatie in plus."Daca nu ai succes, inseamna ca nu esti indeajuns de bun si trebuie sa muncesti si mai multA fost o mare schimbare si a fost greu de tinut sub control, dar am invatat multe lucruri in acest timp. Am pierdut si multa energie.La inceput, a trebuit sa arat lumii ca pot castiga in continuare. Acest sentiment m-a motivat sa imi imbunanatesc jocul zilnic. In ultimii ani, am reusit sa imi imbunatatesc felul in care fac fata presiunii pozitive si negative.Vreau sa castig meciuri si turnee, dar am invatat ca nu succesul trebuie pus pe primul loc.Cel mai important lucru este munca grea. Daca dai 100%, nu vei avea motive de regret. Niciodata nu mi-a fost frica de esec. Daca nu ai succes, inseamna ca nu esti indeajuns de bun si trebuie sa muncesti si mai mut", a spus sportiva pentru behindtheracquet.com.Simona Halep a castigat doua turnee de Grand Salam, Roland Garros in 2018 si Wimbledon in 2019.Cu banii castigati din tenis, tenismena s-a lansat in afaceri la Constanta, unde construieste un hotel si vrea sa puna si bazele unei crame in zona Dobrogei.CITESTE SI:CITESTE SI