Simona Halep, detalii despre relatia cu Darren Cahill: Cum l-a adus inapoi langa ea si ce au vorbit dupa victoria de la Beijing

Simona Halep a vorbit pe larg despre relatia pe care o are cu antrenorul ei, Darren Cahill.

La scurt timp dupa ce a ajuns, in premiera, pe primul loc in ierarhia WTA, tenismena noastra a facut mai multe confesiuni intr-un interviu acordat pentru WTA Insider.

Jucatoarea noastra a dezvaluit ca Darren Cahill renuntase la colaborare dupa cearta pe care au avut-o chiar pe teren la Miami.

"Cea mai mare lectie din cariera am primit-o atunci cand m-am despartit de Darren dupa Miami. A fost un soc pentru mine. Atunci mi-am dat seama ca am gresit si trebuie sa ma schimb, pentru a-l aduce inapoi, pentru ca ma ajuta mult. A fost cea mai buna lectie, nu doar pentru tenis, ci si pentru viata", a povestit Simona.

Cahill n-a insotit-o pe Simona la turneele de la Wuhan si acum la Beijing, insa Simona marturiseste ca a vorbit cu el imediat dupa victoria cu Jelena Ostapenko.

"Am vorbit cu el dupa meci. L-am sunat dupa ce-am iesit din dus deoarece aveam nevoie sa ma descarc de toate emotiile. E foarte fericit. E pentru a treia oara cand duce un jucator pe locul 1. Dar sunt prima fata. A avut cel mai batran numar 1 (Andre Agassi, cel mai tanar numar 1 (Lleyton Hewitt, iar eu sunt cel mai mijlociu numar 1. Era foarte fericit si sarbatorea impreuna cu familia. Sunt trista ca nu e cu mine aici, dar e ok, o sa ne vedem la Turneul Campioanelor in Singapore si vom sarbatori acolo"

Simona Halep colaboreaza cu Darren Cahill de la inceputul lui 2016.

Dupa eliminarea suferita in prima runda a turneului de Grand Slam de la US Open, in fata Mariei Sharapova, reprezentanta Romaniei l-a cooptat in staff-ul sau si pe Andrei Pavel, care e prezent in aceste zile cu ea la Beijing.

Totusi, Simona a tinut sa clarifice ca nu se pune problema sa intrerupa colaborarea cu tehnicianul australian.

I.G.