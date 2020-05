Simona Halep dezvaluie care este turneul ei preferat din circuitul WTA

Ziare.

com

Tenismena noastra spune ca, daca ar putea sa salveze un turneu in acest an, ar fi cel de la Madrid, patronat de Ion Tiriac."Daca ar fi sa protejez un turneu in aceasta perioada ar fi cel de la Madrid deoarece m-am impus de doua ori acolo si proprietarul e roman, asa ca ma simt ca acasa", a spus Simona Halep pentru Wilson Tennis.Turneul de la Madrid ar fi trebuit sa aiba loc in acest an in perioada 4-10 mai, insa a fost anulat din cauza pandemiei de coronavirus.Simona Halep a castigat de doua ori turneul din capitala Spaniei, in 2016 si 2017.Anul trecut, Simona a ajuns din nou in finala, insa a fost invinsa de Kiki Bertens.I.G.