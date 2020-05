Simona Halep dezvaluie cine e femeia care a ajutat-o sa rezolve o mare problema in comportamentul de pe teren

Ziare.

Sportiva noastra a mentionat ca, in urma sedintelor, a capatat un spirit de lupta mai puternic, la fel si o incredere mai mare."Acum lucrez cu un psiholog, insa nu mereu, nu inainte sau dupa meci, doar atunci cand simt ca am nevoie. Dar ma ajuta mult sa construiesc increderea in sine. Uneori, jucatorii se tem sa dea pe teren tot ce au mai bun. Am fost si eu in aceasta ipostaza si am pierdut meciuri . Am rezolvat acea problema si de aceea nu mai renunt cum o faceam in trecut.Nu faceam asta pentru ca nu-mi mai pasa. Multi oameni mi-au spus 'cateodata ai momente in meci in care nu-ti mai pasa'. Nu, nu e asa, e vorba despre increderea mea care scade. Am lucrat la acest aspect si nu mai am acea problema. Desigur, nu sunt 100% increzatoare pentru ca nu e stilul meu, dar acum, cand intru pe teren, stiu ca nu trebuie sa renunt", a spus Simona Halep la Eurosport Alexis Castorri, psihologul Simonei Halep, este o americanca in varsta de 67 de ani care a lucrat cu mai multi tenismeni in ultimii ani.Printre acestia se afla Ivan Lendl, Andy Murray si Kevin Anderson.Castorri are metode neconventionale si le recomanda sportivilor sa apeleze la yoga si aerobic.C.S.