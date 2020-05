Simona Halep dezvaluie cum a lasat-o Serena Williams sa astepte 8 minute

Ziare.

com

Sportiva noastra a marturisit ca, inaintea meciului, Serena a lasat-o sa astepte in vestiar timp de 8 minute, inainte de intrarea pe teren."Pe Serena nu am vazut-o inainte de meci in acea zi. Serios. Eu stateam undeva intr-un colt al vestiarului. M-am echipat pentru finala si apoi am iesit afara. Pe Serena am asteptat-o afara in jur de opt minute inainte sa intram pe teren.Eram nerabdatoare. Imi spuneam 'Haide! Hai sa intram odata!' Am fost foarte motivata in acest meci. Nu m-am simtit intimidata de ea, nu am simtit presiune", a afirmat Simona Halep pentru Eurosport.Amintim ca Simona Halep a castigat minunat finala turneului de la Wimbledon 2019, dupa ce a invins-o pe americanca Serena Williams , la capatul unui meci de zile mari.Sportiva noastra a facut o demonstratie de tenis spectacol si nu i-a dat nicio sansa Serenei, pe care a invins-o cu 6-2, 6-2.Pentru Simona, acesta a fost al doilea turneu de Grand Slam din palmares, dupa cel de la Roland Garros 2018.C.S.