Simona Halep, despre operatia la sani care i-a schimbat viata: Am fost prea timida. Incurajez toate fetele sa urmeze exemplul meu

Sportiva a adus in discutie si un subiect pe care nu l-a dezbatut multi ani si anume operatia de micsorare a sanilor."Fratele meu juca tenis in Constanta, iar eu mergeam sa il vad impreuna cu parintii nostri! Dintr-o data, am luat racheta si am intrat pe teren. M-am indragostit de tenis din prima.Fratele meu este cu 6 ani mai mare si ma lua mereu cu el sa jucam diferite jocuri, fotbal, tenis, cu ceilati copii. La 16 ani am castigat Roland Garros la junioare si am devenit numarul 1.Am zis ca trebuie sa trec la un al nivel si nu am mai vrut sa joc la junioare, asa ca m-am mutat la Bucuresti, pentru ca aveam mai multe oportunitati aici: mai multi parteneri de antrenament, mai multi antrenori.Despre operatie, vreau sa spun ca nu am vorbit 7 sau 8 ani, am fost prea timida sa ating subiectul! A fost un subiect prea personal, asa ca l-am tinut pentru mine, dar au trecut deja vreo doi ani de cand impartasesc cu ceilalti acest lucru.Incurajez toate fetele care se confrunta cu problema asta sa urmeze exemplul meu! Pentru mine a fost un impediment pentru a juca tenis! Spatele ma chinuia in acele momente. Deci fara operatie nu as fi putut ajunge in top", a spus Simona Halep intr-un interviu, realizat de Chris Evert.Pe locul 3 in lume, Simona Halep se pregateste de primul turneu de zgura al anului, la Stuttgart. Sportiva din Constanta vrea sa castige turneul si sa fie pregatita pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo, din vara.