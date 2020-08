Simona Halep, dupa calificarea in semifinalele de la Praga: "Sunt bucuroasa ca de la zi la zi joc tot mai bine"

"Sunt bucurosa ca de la zi la zi joc tot mai bine. Cred ca am lovit mai bine azi si a trebuit sa fiu mai agresiva. In semifinale va fi greu, dar sunt aici sa lupt si sa dau totul pentru a castiga", a declarat Halep, imediat dupa meci.Simona Halep, locul 2 WTA , a invins-o, scor 6-2, 6-0, pe poloneza Magdalena Frech, locul 174 WTA , prezenta pe tabloul principal ca lucky loser, si s-a calificat in semifinale la turneul de la Praga, cu premii de 275.000 de dolari.In semifinale, Halep va evolua cu invingatoarea meciului dintre Irina Begu si spaniola Sara Sorribes Tormo, locul 84 WTA.Premiul pentru accederea in semifinale la Praga este de 8.035 de dolari si 110 puncte WTA.