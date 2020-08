Simona Halep, dupa meciul incredibil de la Praga: "Sper sa mai pot merge. Am dureri peste tot"

"A inceput sa-mi dea niste scurte, cum spunem noi si mi-a rupt ritmul de joc.Imi da incredere, ma bucur mult ca am stat pana la final.Serviciul nu a mers deloc, a fost greu sa-mi gasesc pasii. Am obosit, e ceva normal, nu am mai jucat de ceva timp.Sunt foarte obosita, am dureri peste tot. Sper sa mai pot merge maine (n.r miercuri).A fost o bucurie foarte, foarte mare ca am putut sa castig acest meci.A fost ciudat, pentru prima data sa intru cu masca pe teren, sa stau la distanta de arbitra.Nu a fost usor. Sper sa revenim la normal", a spus Simona Halep la Digisport.