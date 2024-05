Simona Halep, emotionata de Tiriac: Intotdeauna mi se intampla

Simona Halep recunoaste ca are emotii atunci cand Ion Tiriac vine sa o urmareasca in timpul meciurilor.

Acest lucru s-a intamplat miercuri, in timpul partidei cu iberica Lara Arruabarrena, iar sportiva noastra a marturisit ca a trebuit sa se concentreze pentru a depasi emotiile.

"Simt mai multa presiune acum, cand sunt in Top 5. Lumea vrea sa castig toate meciurile si nu e usor. Sunt partide dificile la acest nivel. Desigur, acum au fost si oameni foarte importanti in tribune. A fost domnul Tiriac si intotdeauna am emotii atunci cand vine sa ma vada, dar ma bucur ca am reusit sa raman concentrata si am castigat", a spus Simona.

Simona Halep s-a calificat in turul trei de la Madrid

Simona Halep s-a calificat in turul trei al Mutua Masters Madrid dupa ce a invins-o pe iberica Lara Arruabarrena, scor 6-4, 6-4.

Reactia Simonei Halep dupa victoria de la Madrid

In runda urmatoare, jucatoarea noastra va da piept cu invingatoarea partidei dintre Sabine Lisicki si Irina Begu.

M.D.