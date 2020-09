Simona Halep este in finala de la Roma. "Cand am condus mi-a scazut un pic energia, a fost un moment ciudat"

"Din punctul meu de vedere a fost un meci foarte, foarte bun. Cand am condus, am incetinit jocul, am jucat destul de moale, iar ea a putut sa reintre in meci. A fost foarte puternica in unele momente, dar ma bucur ca spre final am fost agresiva, ca in primul set.Cand am condus mi-a scazut un pic energia, nu stiu de ce. A fost un moment ciudat. Poate ca in trecut as fi pierdut acest meci, dar de cativa ani nu mai pierd astfel de meciuri . Ma bucur tare mult ca se vede diferenta si progresul mental pe care l-am facut. Sunt foarte bucuroasa de modul in care am jucat, imi da mare incredere un astfel de meci cu Muguruza, pe zgura. Este o jucatoare extraordinara, mereu e greu contra ei", a spus Simona Halep, intr-un interviu acordat Digi Sport.Simona Halep, locul 2 WTA si cap de serie numarul 1, s-a calificat, duminica, in finala turneului de categorie Premier 5 de la Roma, dupa ce a invins-o, cu scorul 6-3, 4-6, 6-4, pe spaniola Garbine Muguruza, locul 17 WTA si cap de serie numarul 9. Este finala cu numarul 39 din cariera, a treia consecutiva in acest an, pentru Halep.Halep va evolua, luni, in ultimul act cu o jucatoare din Cehia, Karolina Pliskova , locul 4 WTA si cap de serie 2.