Simona Halep: "Este un sentiment placut sa joc finala la primul turneu disputat"

"Ea a jucat bine (n.r. - pana la 6-5 pentru Begu in setul I), domina meciul, eu nu jucam cel mai bun tenis. Era si obosita. In optinia mea a fost un meci bun si sunt foarte bucuroasa ca l-am castigat.Este intotdeauan greu sa joci impotriva ei, este o jucatoare foarte buna. Probabil a fost mai obosita ca mine in setul al doilea, dar am avut si eu niste meciuri grele la inceput. Uneori este bine sa joci meciuri lungi, alteori nu este, pentru ca uneori prinzi ritmul, iar alteori obosesti.A fost un meci bun si ma bucur pentru ea ca a facut semifinala aici. Este un sentiment placut sa joc finala la primul turneu. Finalele sunt intotdeauna dificile, nu mai conteaza ce ai facut inainte, conteaza numai meciul de maine (n.r.duminica). O sa dau tot ce am mai bun pentru ca vreau sa o castig, dar nu o sa fie usor. Voi incerca sa recuperez pana maine si ma voi bucura de o noua finala", a declarat Halep, la interviul de pe teren.Simona Halep, locul 2 WTA si cap de serie numarul 1, s-a calificat in finala turneului de categorie WTA International de la Praga, dupa ce a invins-o, sambata, in semifinale, pe Irina Begu, locul 82 WTA, cu scorul de 7-6 (2), 6-3. Pentru Simona Halep este finala cu numarul 38 din cariera, a doua consecutiva. Ea are 20 de trofee in palmares.Aceasta a fost a saptea victorie a Simonei Halep impotirva Irinei Begu in tot atatea jocuri.In ultimul act, Simona Halep va evolua cu Elise Mertens din Belgia, locul 23 WTA si cap de serie numarul 3, care a trecut, tot sambata, in semifinale, cu 7-5, 7-6 (4), de sportiva ceha Kristyna Pliskova, locul 69 WTA.Halep are 3-1 in intalnirile directe cu sportiva belgiana, ultima avand loc in acest an, la Australian Open , in optimi, scor 6-4, 6-4, pentru romanca.