Simona Halep face o declaratie plina de sinceritate despre ultima mare performanta a carierei

Victorioasa in finala de la Wimbledon de anul trecut in fata Serenei Williams, scor 6-2, 6-2, Halep a precizat in interviul acordat site-ului unuia dintre sponsorii sai principali ca la momentul respectiv a fost "intangibila emotional"."Nu m-am gandit o secunda ca o sa castig vreodata la Wimbledon. Pe cuvantul meu de onoare... Nu am niciun teren de iarba. Nu am jucat 1 minut pe iarba pana in 2007 cand m-am dus la juniori. Nu jucasem niciodata, habar nu aveam. Nu, nu mi-am imaginat niciodata ca o sa castig vreodata la Wimbledon. Dar este cel mai prestigios titlu, e clar. Cand zici castigator de Wimbledon, deja zici ca e jucator. Eu ca sa fiu sincera, m-am surprins pe mine un pic la Wimbledon. Cu Serena de partea cealalta a terenului, ea castigase de 9 ori... terenul era de iarba... Atunci m-am surprins ca pot sa fiu intangibila emotional. Pentru ca sunt o fire emotiva. Iar emotionalul eu nu-l controlez foarte bine. Iar atunci, contra Serenei, pe iarba, nu m-a atins nimic. Si asta m-a surprins. Niciodata nu am crezut ca pot fi capabila sa castig pe iarba de la Wimbledon", a afirmat ea.Halep a invatat de la Rafael Nadal sa joace fiecare punct cu aceeasi atitudine. "Eu il admir pe Nadal pentru ca indiferent ce se intampla cu punctul pe care il joaca, el are aceeasi atitudine. Adica poate sa aiba adversarul 5-0, el lupta, alearga, chiar daca nu mai are nicio sansa. Atunci cand joaca fiecare punct da 100%, asta am admirat mereu. El joaca fiecare punct ca si cum este ultimul din viata lui. Asta stiu sigur pentru ca mi-a spus Darren (n.r. - antrenorul Darren Cahill ). Asta am ajuns sa fac si eu dupa 3-4 ani de munca impreuna cu Darren. Inainte toata lumea spunea ca Halep e labila psihic, cedeaza, da meciul, nu se mai gandeste pentru ca nu-i pasa. Dar niciodata nu am intrat pe teren sa dau meciul pentru ca nu imi pasa. Daca nu imi pasa, nu mai jucam. Nu ma obliga nimeni sa joc tenis, nici azi si nici inainte. Dar intram intr-o frustrare foarte mare si parea ca nu imi pasa, dar eu de fapt sufeream si ma blocam si nu mai puteam sa dau randamentul pe care trebuia sa-l dau", a mentionat ea."Au fost momente in care ma gandeam si eu de ce nu castig un Grand Slam, ca tot cu aceleasi adversare joc si de ce nu sunt in stare... deci am avut fel si fel de ganduri. Dar de cand l-am cunoscut pe Darren am incercat sa lucrez pe ansamblu, adica nu concentrata pe saptamana respectiva. Pentru ca daca te gandesti ca in 2 ani vrei sa castigi trei titluri esti mult mai relaxat. Mie mi-a placut stresul. Imi zice si Darren: ''Tu fara presiune nu joci bine''. M-am obisnuit cu stresul de copil. La 6 ani plangeam de rusine cand intram pe teren... incalzirea ma duceam sa o fac in parcare, ca sa nu ma vada nimeni. Tata ma certa cand eram mica, dar nu pentru ca pierdeam un meci sau ca nu jucam bine, ci pentru ca aveam emotii si imi era rusine. Nu pot sa imi dau seama acum de ce imi era rusine. Eu am fost un copil emotiv, si asa sunt si acum, dar atunci eram exagerata. Plangeam inainte sa intru pe teren, dar nu pentru ca nu voiam... cred ca pentru ca nu voiam sa ii dezamagesc (n.r. - pe parinti). Cred ca de asta incercam sa ma ascund tot timpul", a adaugat Halep.Castigatoarea a doua turnee de Grand Slam a dezvaluit ca la 14 ani si-a dat seama ca vrea sa fie jucatoare profesionista."Tenisul e un sport foarte scump, trebuie sa investesti intr-un copil si sa risti. E o investitie pe care nu ti-o garanteaza nimeni. Tata nu si-a imaginat vreodata ca eu nu o sa ajung in top. Si nu o spun acum ca am reusit. Chiar nu cred ca s-a gandit vreodata la asta, chiar daca au fost si momente grele. Poate ca s-a gandit ca nu mai face fata (n.r. - financiar), dar in momentul ala am inceput eu sa castig primii banuti. Nu mi-am luat nici masina, nici casa scumpa. Mi-am luat un apartament mic, ca sa am bani sa investesc in mine. Asta inseamna un antrenor bun, chiar daca e strain si costa mai mult. Tot timpul ai instinctul sa iti cumperi ceva din banii pe care ii castigi. Dar trebuie sa iti opresti instinctul asta si sa spui ca trebuie sa te duci intr-un cantonament mai scump pentru ca te ajuta pe o perioada mai lunga. La 14 ani am spus ca daca vreau sa fiu jucatoare profesionista si sa fiu in top atunci trebuie sa fie numai tenis in viata mea. Eu am fost o persoana izolata, m-am izolat de tot ce putea sa imi afecteze cariera. Adica interviuri, emisiuni la televizor... nu m-am dus pentru ca am stiut ca ma pot influenta, imi puteau da aripi si puteam sa zic: ''Ia uite ce tare sunt''. Dar am blocat toate chestiile astea fiind foarte disciplinata", a precizat ea.Simona Halep sustine ca 90% dintre meciuri se castiga inainte de a intra pe teren. "Eu am ajuns la o concluzie in anii astia... 90% dintre meciuri se castiga inainte de inceperea lor. Cele grele, 6-4 sau 7-6 in decisiv, se castiga pe teren, trebuie sa fii inspirat in acel moment, sa ai o sclipire cand esti obosit rupt. Dar meciurile emotionale, meciurile mari, finale de Grand Slam, meciurile care se desfasoara 6-2, 6-3 se castiga inainte. Si se pierd tot la fel. Si am exemplul meciurilor cu Svitolina. Am avut 3 partide pierdute cu 6-1, 6-1... si imi era groaza sa intru pe teren cu ea. Stiam ca scoate tot, ca nu lasa nici macar un punct si ma ingrozea chestia asta. Si intram in meci si nu puteam sa fac nimic", a explicat ea.Simona Halep (29 ani) a cucerit 20 de titluri in cariera sa, printre care Roland Garros (2018) si Wimbledon (2019), si a petrecut 64 de saptamani pe primul loc in clasamentul mondial. In prezent, jucatoarea romana se afla pe locul al doilea in ierarhia WTA , inghetata dupa suspendarea turneelor in luna martie.