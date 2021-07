Simona Halep, asaltata de fani intr-un restaurant. Iubitul Toni Iuruc i-a fost alaturi FOTO

Dupa ce a vizitat orasul Milano, unde a avut de onorat si o obligatie profesionala, cu unul dintre sponsori, Simona s-a mutat in Toscana, mai exact la Florenta.Intr-o imagine aparuta pe retelele de socializare, putem vedea cat de admirata este Simona Halep peste tot in lume. Astfel, afland cine i-a vizitat, angajatii unui restaurant, Lorenzo De' Medici, au luat cu asalt masa romancei pentru o fotografie de grup."A fost o mare placere s-o avem la pranz pe marea campioana Simona Halep", au scris italienii pe contul de Instagram.Pe langa iubitul Toni Iuruc, la masa s-au mai aflat fratele tenismenei si sotia acestuia.