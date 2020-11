Ce impozit urias plateste Simona Halep catre ANAF, desi statul roman nu a ajutat-o deloc in cariera

Romanca castiga 4 milioane de euro anual numai din sponsorizari, iar un procent de 10% din aceasta suma merge catre impozitul de stat, potrivit Forbes.Asta in conditiile in care Halep nu a primit niciun ajutor financiar de la statul roman de-a lungul carierei.Tenismena din Constanta castiga bani multi si din turneele de tenis unde participa, insa acestea se impoziteaza direct de la sursa, in tara respectiva."Acum ceva timp i-am spus sa-si schimbe rezidenta, in Monte Carlo de exemplu, pentru a plati cat mai putin.Mi-a aruncat o privire taioasa si mi-a zis: Nici gand sa fac asta", spunea Darren Cahill intr-un interviu pentru Digisport.Simona Halep construieste un hotel de patru stele in Constanta. Sportiva vrea sa dea lovitura in anii urmatori si cu vinul sau. Ea a cumparat zeci de hectare de vita de vie in Dobrogea, pentru a ridica o crama.Citeste si: Halep vrea sa dea lovitura cu vinul sau peste hotare. A investit jumatate de milion de euro in zeci de hectare de vita de vie