Imaginea suferintei. Simona Halep, in carje dupa accidentarea de la Roma

Romanca a anuntat chiar ea ce problema medicala are dupa efectuarea unui RMN."Pot confirma ca am o mica ruptura musculara la gamba stanga", a spus Simona Halep Simona Halep a postat cu o fotografie cu ea in carje.Simona Halep. Foto: Facebook /Simona HalepSportiva va incepe recuperarea cat mai repede pentru a putea reveni pe terenul de tenis.Simona Halep s-a accidentat groaznic in meciul cu Angelique Kerber , din turul doi de la Roma, in setul secund.Tenismena nu a mai putut continua partida si a abandonat. Ea nu va putea juca, cel mai probabil, la Roland Garros