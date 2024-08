Simona Halep, in optimi la Cincinnati: Avancronica partidei cu Andrea Petkovici

Simona Halep o va intalni vineri dimineata pe Andrea Petkovici in optimile de finala ale turneului de la Cincinnati, dotat cu premii in valoare totala de 2,4 milioane de dolari.

Va fi cea de-a 6-a partida intre cele doua tenismene. Simona le-a castigat pe ultimele patru, in timp ce nemtoaica s-a impus in prima, disputata in urma cu 6 ani:

2009, Bucuresti: 6-2, 7-6 pentru Petkovici;

2013, Nurnberg: 6-2, 6-3 pentru Halep;

2013, Tokyo: 7-6, 6-3 pentru Halep;

2014, Openul Frantei: 6-2, 7-6 pentru Halep;

2014, Beijing: 7-6, 5-7, 7-6 pentru Halep.

Pentru a ajunge in optimi, Halep a invins-o in turul II pe Kristina Mladenovici, scor 7-5, 5-7, 6-4. De partea cealalta, Petkovici a trecut de Julia Gorges, scor 6-4, 6-2, si de Camila Giorgi, scor 5-7, 6-3, 6-3.

Invingatoarea partidei dintre Simona Halep (fav.3) si Andrea Petkovici (fav.15) o va intalni in sferturi pe castigatoarea disputei dintre Viktoria Azarenka si Anastasia Pavlyuchenkova.

La casele de pariuri, Simona e favorita, cu cota 1.50, fata de 2.55 cat are o victorie a nemtoaicei.

Intalnirea dintre cele doua va fi transmisa in direct de site-ul Ziare.com, vineri dimineata, incepand cu ora 3:30.

Turneul de la Cincinnati se desfasoara in perioada 17-23 august.

I.G.

