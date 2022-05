Simona Halep, in presa araba: Blestemul primului tur

Simona Halep, cea mai buna jucatoare de tenis a Romaniei, a devenit subiect si pentru jurnalistii arabi, care scriu despre "blestemul primului tur" al sportivei noastre.

Dupa ce Simona a fost nevoita sa abandoneze in runda inaugurala a turneului din Dubai, arabii au analizat intreg sezonul 2014 si au concluzionat ca romanca are ghinion.

"Acest an a fost ca o cursa cu un rollercoaster pentru sportiva cu cea mai buna evolutie in 2013. A inceput sezonul cu o infrangere in primul tur la Sydney, in fata adolescentei Madison Keys, dar Simona Halep a reusit sa-si revina rapid si sa se califice in sferturile de finala la Australian Open.

O saptamana mai tarziu, era din nou invinsa in primul tur, insa apoi obtinea cel mai mare succes din cariera, impunandu-se in turneul de la Doha si eliminand pe parcurs trei jucatoare din Top10 WTA.

Blestemul primului tur a lovit-o insa din nou. Cea de-a noua jucatoare a lumii a fost nevoita sa se retraga de la Dubai din cauza inflamarii tendonului lui Ahile", scriu arabii de la The National.

Simona Halep a abandonat in primul tur al turneului din Dubai din cauza unor probleme medicale. Romanca a renuntat in actul secund al partidei cu Alize Cornet, la scorul de 1-6, 1-1.

Simona a acuzat dureri la glezna piciorului drept, primele investigatii medicale relevand o inflamare a tendonului lui Ahile.

