Simona Halep, in turul trei la Miami dupa o revenire de mare campioana

Simona Halep s-a calificat in turul trei de la Miami dupa ce a invins-o pe jucatoarea Nicole Vaidisova (Cehia), scor 6-4, 2-6, 6-1.

Dupa cele cinci zile de pauza de la castigarea turneului de la Indian Wells, Simona Halep a intrat foarte determinata pe teren, insa a avut un meci mult mai dificil decat s-ar fi asteptat.

Nicole Vaidisova, locul 328 WTA insa si o fosta semifinalista de Grand Slam, i-a pus numeroase probleme sportivei noastre, dar Simona s-a impus in cele din urma cu o demonstratie de tenis in decisiv.

Simona a inceput meciul cu un break, insa Vaidisova a revenit imediat. In game-ul al saptelea, jucatoarea in varsta de 23 de ani a mai facut un break, ce i-a permis sa castige primul set cu 6-4.

Jocul a fost intrerupt pentru cateva minute intre seturi, dupa ce fusese oprit si cand scorul era 5-4, din cauza ploii.

Simona a revenit pe teren si a inceput setul secund cu un nou break, numai ca si de aceasta data Vaidisova a revenit imediat. Simona a aratat un tenis inspaimantator in setul secund, pierzandu-si de fiecare data serviciul.

Ajunsa in decisiv, Simona s-a trezit brusc dupa o discutie cu antrenorul Victor Ionita. Sportiva noastra a castigat decisivul cu 6-1 si s-a calificat in turul trei dupa un meci trait cu ceva palpitatii.

Pentru calificarea in turul trei, Simona si-a asigurat un cec in valoare de 31.670 de dolari si 65 de puncte WTA.

Confruntarea din turul trei, cu italianca Camila Giorgi (a 30-a favorita) se va disputa duminica seara.

HALEP - VAIDISOVA 6-4, 2-6, 6-1

19:08 - Simona face break-ul si se califica in turul trei!

19:06 - Vaidisova face break si ramane in meci.

19:02 - Inca un break pentru Simona, 5-0 si serviciu pentru castigarea meciului!

19:00 - Simona arata cel mai bun tenis: conduce cu 4-0 dupa un serviciu perfect.

18:57 - Simona mai face un break si se indreapta spre victorie!

18:54 - Simona isi face fara probleme serviciul si conduce cu 2-0.

18:50 - Simona incepe setul decisiv cu un break!

18:46 - Simona isi pierde din nou serviciul si Vaidisova castiga setul secund cu 6-2. Foarte multe greseli nefortate din partea sportivei noastre. Urmeaza decisivul!

18:42 - Vaidisova isi face serviciul si conduce cu 5-2.

18:39 - Vaidisova face un break la zero si conduce cu 4-2!

18:36 - Simona face rebreak imediat, cu un ultim punct senzational.

18:33 - Cehoaica are 40-0 pe serviciul lui Halep si in cele din urma face break-ul. Scorul este 3-1 pentru Vaidisova.

18:30 - Vaidisova isi face clar serviciul si conduce cu 2-1.

18:27 - Vaidisova face break si egaleaza la unu. Scenariu similar ca in primul set.

18:22 - Simona incepe perfect setul secund, cu un break.

18:20 - A inceput setul secund!

18:18 - Cele doua jucatoare au revenit pe teren. Meciul se va relua in scurt timp.

18:14 - Ploua foarte incet la Miami, copiii de mingi sterg deja liniile.

18:10 - Jocul a fost intrerupt din nou din cauza ploii.

18:07 - Simona Halep castiga primul set dupa aproape o ora foarte echilibrata.

18:05 - S-a reluat jocul, de la 5-4, 30-30.

18:04 - Arbitra ii cearta pe copiii de mingi: Haideti, stergeti mai repede. Mai repede!

18:00 - Ploaia s-a oprit deja. Acum se usuca liniile terenului. Din nou cu prosopul.

17:58 - A inceput ploaia! Jocul a fost oprit de arbitra de scaun, care spune ca va fi o pauza foarte scurta! Ramaneti alaturi de noi.

17:53 - Vaidisova isi face serviciul, iar Simona va servi pentru castigarea primului set.

17:49 - Simona isi castiga clar serviciul si conduce cu 5-3.

17:43 - Simona reuseste break-ul si conduce cu 4-3. Al doilea break pentru sportiva noastra in acest set.

17:40 - Din nou cu emotii, Simona isi castiga serviciul si egaleaza la trei.

17:37 - Simona a renuntat la sapca si pare destul de ingrijorata.

17:35 - Vaidisova isi face si ea serviciul si conduce cu 3-2.

17:32 - Simona incepe bine game-ul, dar Vaidisova egaleaza la 40. In cele din urma, Simona isi pastreaza serviciul si scorul devine 2-2.

17:26 - Simona rateaza o sansa de break si Vaidisova conduce cu 2-1.

17:21 - Simona isi pierde serviciul, iar Vaidisova egaleaza la unu dupa un rebreak.

17:18 - Simona Halep reuseste primul break al meciului dupa un game foarte echilibrat.

17:12 - A inceput meciul cu Vaidisova la serviciu!

17:07 - A inceput incalzirea celor doua jucatoare.

17:06 - Din cauza soarelui puternic, Simona Halep va juca in acest meci cu o sapca pe cap.

17:04 - Simona Halep intra pe teren.

17:02 - Este ora 11 dimineata la Miami, in tribune sunt doar cateva zeci de spectatori.

Info: Meciul incepe de la ora 17:00 pe terenul central de la Miami

Aceasta este prima intalnire directa dintre cele doua sportive.

Castigatoarea o va intalni in turul trei pe jucatoarea care se va impune in duelul dintre C. Giorgi si A. Van Uytvanck.

Nicole Vaidisova ocupa locul 328 in clasamentul WTA, insa este o fosta jucatoare cu rezultate notabile.

Ea are in palmares semifinale la Australian Open (2007) si Roland Garros (2006) si sferturi de finala la Wimbledon (2007, 2008).

Apogeul carierei l-a atins in 2007, cand a ajuns pe locul 7 WTA. A castigat din tenis 2,7 milioane de dolari.

Pe fondul lipsei de motivatie, ea s-a retras din activatate in 2010, dar a revenit dupa patru ani in circuitul mondial.

Meciul este televizat de Dolce Sport.