Simona Halep, la Eastbourne: Iata ce post TV va transmite meciurile in tara noastra

Turneul de la Eastbourne, la care Simona Halep isi va face debutul in acest sezon pe iarba, va fi transmis in tara noastra de un singur post de televiziune.

Meciurile de la Eastbourne vor fi televizate in Romania de postul Digi Sport.

De asemenea, ele vor putea fi urmarite in format LIVE Text si pe Ziare.com.

Este pentru prima data cand Simona va juca la acest turneu.

De asemenea, Simona va reveni dupa o pauza de aproximativ doua saptamani, dupa infrangerea din finala de la Roland Garros.

Saptamana aceasta, Simona trebuia sa joace la Birmingham, dar a hotarat sa nu participe, invocand o accidentare la glezna piciorului drept.

