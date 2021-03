"I-a placut foarte mult ideea." Cine a convins-o pe Simona Halep sa joace pentru Romania

"Stiam ca Simona nu urma sa joace, dar am vorbit cu ea si i-am spus: "Voi fi noul capitan", iar ei i-a placut foarte mult ideea.Daca va fi sanatoasa, va veni si ma va ajuta sa castigam puncte pentru Romania. Simona se numara printre jucatoarele care isi scriu numele in istoria tenisului . Sa fii capitanul acestei jucatoare... ei bine, aceste jucatoare au standarde inalte, asa ca trebuie sa fiu la cel mai bun nivel posibil. Daca ea va veni, va fi bine. Vreau sa-i multumesc. Si sper ca la 17 aprlie vom rade si vom fi o echipa fericita", a spus Niculescu.Ea a mentionat ca pentru ea este o mare responsabilitate si un privilegiu sa fie capitanul echipei Romaniei. "Eu pot aduce la echipa multa distractie, pentru ca imi place sa rad mult, sa glumesc, inca ca profesionist pot sa ajut pentru ca vad jocul foarte bine. Le stiu pe toate jucatoarele si suntem prietene bune.Sunt mereu in circuit cu ele si le vad jucand. Va amintiti in 2017, la Constanta, cand a trebuit sa stau pe banca si sa schimb lucrurile un pic. A fost o experienta importanta. Cred ca am invatat multe atunci si cred ca le pot ajuta pe fete. Inseamna mult pentru mine sa fiu capitan, pentru ca vin mereu cu inima. Este acum o mare responsabilitate, dar si un mare privilegiu si o mare onoare sa fiu capitan".Monica Niculescu a subliniat ca nu va ramane pe banca, ci va si juca in Billie Jean King Cup. "Cand m-au contactat si mi-au spus de postul de capitan mi-a placut ideea. Am vazut-o pe Anne Keothavong la echipa Marii Britanii si am fost de multe ori adversare pe teren. Si m-am gandit ca a facut o treaba foarte buna cu echipa sa. Voi incerca sa fac la fel. M-am gandit mereu la ce voi face dupa ce imi voi incheia cariera. Nu imi voi incheia cariera acum. De fapt voi juca in Billi Jean King Cup. Sunt capitan, dar voi si juca".Niculescu a precizat ca isi doreste mult ca Romania sa treaca depaseasca faza in care a ajuns in 2019, semifinalele Billie Jean King Cup. "Am facut o treaba grozava ajungand in semifinale si cu putin noroc am fi putut juca finala.Cine stie ce s-ar fi intamplat in finala cu Australia? Avem o echipa foarte buna, cu jucatoare foarte bune care inca sunt active la nivel inalt. Chiar si daca nu as fi fost capitan, imi doream mult sa vin alaturi de fete si sa ne luptam pentru a castiga. Cred ca putem. O avem pe Simona, o avem pe Patricia Tig , o avem pe Irina Begu . Multe jucatoare bune. Sunt sigura ca putem, dar avem nevoie de putin noroc si ca toate fetele sa fie sanatoase", a conchis sportiva.In 18 martie, Federatia Romana de Tenis a anuntat ca Monica Niculescu este noul capitan al echipei nationale de senioare a Romaniei, dupa ce antrenorul Florin Segarceanu a decis sa renunte la functia de capitan-nejucator pe care a ocupat-o incepand cu luna noiembrie 2017.Prima intalnire oficiala la care Monica Niculescu va fi capitan va fi Romania - Italia, de la Cluj-Napoca, din 16-17 Aprilie 2021, din play-off-ul Grupei Mondiale a Billie Jean King Cup.