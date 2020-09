Simona Halep este in semifinale la Roma. "Sunt foarte multumita de jocul meu"

"Sunt foarte multumita de jocul meu, m-am simtit bine pe teren, m-am simtit mult mai bine decat la meciul trecut. Totusi, nu este usor sa joci impotriva Iuliei tot timpul si a trebuit sa fiu concentrata ca sa-mi fac treaba. Am simtit terenul, serviciul a fost foarte bun. A fost un meci foarte bun, poate cel mai bun de la acest turneu", a spus Halep.Simona Halep, locul 2 WTA , s-a calificat in semifinale la turneul de la Roma, dupa ce adversara sa, Iulia Putinteva, din Kazahstan, locul 30 mondial, a abandonat in setul doi al meciului de sambata. Halep a castigat primul set cu scorul de 6-2, iar in al doilea conducea cu 2-0, dupa 48 de minute de joc. Adversara sa a acuzat dureri la spate.In semifinale, Halep va evolua cu invingatoarea meciului dintre belarusa Victoria Azarenka, locul 14 mondial, si spaniola Garbine Muguruza , locul 17 mondial."Ambele joaca la fel, sunt obinsuita cu aceste meciuri . Sunt doua luptatoare. Este o provocare mare, sunt in semifinale, trebuie sa ma bucur de asta si ca incerc sa joc cat pot de bine", a mai declarat Simona Halep.