Simona Halep, in culmea fericirii: Da, m-am logodit. Am fost foarte emotionanta. Inelul il port cu mandrie si placere

Romanca s-a logodit cu Toni Iuruc si urmeaza sa se casatoreasca in curand.Simona a primit si un inel de logodna de la iubitul sau."E foarte frumos (n.r. inelul de logodna) si-l port cu mandrie si cu placere. A fost un moment deosebit! In trecut ziceam ca o sa fie un moment mai banal, asa, dar nu a fost deloc asa.Impactul a fost mare, am fost emotionata si ma bucur foarte mult sa-l am pe Toni alaturi de mine.Am plecat la un drum frumos. Da, asa este, ne-am logodit! Ma bucur pentru ca am facut pasul deja, este un moment foarte foarte frumos din viata mea", a spus Simona Halep Simona Halep . Foto: Ziare.com